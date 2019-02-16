Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией

Также она считает, что транзит российского газа через Украину в Европу должен продолжаться.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает разрыв отношений с Россией стратегически неправильным и противоречащим интересам Европы. Об этом политик заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

— Геостратегически Европа не имеет интереса в том, чтобы прервать все отношения с Россией, — подчеркнула глава германского правительства.

Меркель обратилась к странам Европы с призывом по возможности согласовывать введение новых антироссийских санкций, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе. По убеждению федерального канцлера ФРГ, Евросоюз не выигрывает от того, что каждая страна вводит штрафные меры отдельно.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС обсуждает возможность введения новых санкций против России в связи с керченским инцидентом. В частности, говорилось, что уже согласованы ограничительные меры против восьми граждан РФ. Ожидается, что решение по данному вопросу будет объявлено 18 февраля.