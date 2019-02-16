"Речи быть не может". В Крыму не готовы передавать активы "Приватбанку"

Требования "Приватбанка" выглядят цинично, ведь сами представители банка не собираются возвращать жителям полуострова миллиардные долги, считает Ефим Фикс.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс рассказал РИА "Новости", что власти не будут возвращать активы украинского "Приватбанка" и выплачивать финансовому учреждению компенсацию.

— После того как этот банк ушёл из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций речи быть не может. Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет, то есть никогда, — цитирует агентство Фикса.

Имущество олигарха Игоря Коломойского, который владел "Приватбанком", было национализировано и распродано, а все деньги пошли на погашение задолженностей обманутых вкладчиков.

Днём ранее Лайф рассказывал, что арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу "Приватбанка", который подавал иск против России из-за потери активов в Крыму. Объём компенсаций в суде не назвали.

Сам "Приватбанк" был национализирован Украиной в декабре 2016 года.