"Такая боль". Стало известно состояние Харитонова после удара в пах от Митриона

По словам инсайдера, опасность была в том, что удар пришёлся в неудачное место бандажа.

Врачи диагностировали гематому у бойца смешанного стиля Сергея Харитонова, который получил удар в пах от американца Мэтта Митриона в главном поединке турнира Bellator 215. Об этом рассказали в команде россиянина.

— Диагностирована гематома... Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться, — цитирует ТАСС члена команды Харитонова.

По словам собеседника агентства, опасность была в том, что удар пришёлся в неудачное место бандажа. От боли Харитонов даже не мог выпрямить левую ногу. Он добавил, что "Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль".

Как писал Лайф, болезненный лоукик произошёл на 15-й секунде поединка. От удара Харитонов повалился на настил и не смог подняться. Его унесли из октагона на носилках и госпитализировали, а бой признали несостоявшимся.