Полпред президента РФ призвал участников "Лидеров России" проявиться в регионах

Игорь Щёголев пообещал устраивать встречи региональных властей с полуфиналистами конкурса.

Одной из возможностей, которую предоставит конкурс "Лидеры России" участникам, станет шанс проявить себя в своих регионах. О нехватке талантливых управленцев там рассказал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

— Если выбирать из задач, то, наверное, наибольшие шансы проявить себя и реализовать себя появляются в регионах, — отметил он.

Щёголев отметил, что в беседе с руководителями регионов, особенно с теми, которые приходят на эту должность в первый раз, он нередко слышит о нехватке кадров.

— Будем вместе с вами, с полуфиналистами, встречаться с руководителями области, — добавил полномочный представитель президента.

Первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017-го по февраль 2018 года. В нём приняло участие почти 200 тысяч человек. Тогда 67 победителей из 103 получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.

Сейчас проводится второй сезон. Он находится на этапе полуфиналов, а финал пройдёт в марте в Сочи. Как писал Лайф, ранее первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман, являющийся членом наблюдательного совета "Лидеров России", назвал президента РФ Владимира Путина главным наставником проекта.