В Кемерове полицейские вытащили из окна горящего дома мальчика и его маму

Благодаря своевременным и грамотным действиям правоохранителей никто не пострадал.

В Кемерове полицейские спасли из горящего дома пятилетнего ребёнка и его маму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк рассказала, что экипаж ГИБДД получил сигнал о возгорании в одном из частных домов. На месте происшествия полицейские услышали крики о помощи.

— Путь к выходу женщине и её пятилетнему ребёнку был отрезан огнём, и они не могли выйти самостоятельно, — отметила официальный представитель МВД РФ.

Сотрудники ДПС вынесли ребёнка на руках через окно, после чего помогли выбраться его маме.

Вскоре на место происшествия прибыл пожарный расчёт, ликвидировавший возгорание.

— Сотрудник ДПС взял ребёнка на руки, его тащил. Я говорю: "Он не ходит, его только нести в одеяле". Мне помогли вылезти, я была босиком. Это такой человеческий поступок, это экипаж 829-й — лейтенант Мецлер Андрей Владимирович и старший лейтенант Павлик Александр Сергеевич. Низкий поклон, что они, они просто спасли нас с ребёнком, ещё не было пожарных — они начали спасать. Я им очень благодарна, — рассказала спасённая женщина.

Напомним, ранее Лайф сообщал о пожаре на севере Калмыкии, где погибло три человека.