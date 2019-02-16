Меркель призвала страны ЕС согласовывать санкции против России

По мнению канцлера ФРГ, Европа не выигрывает от того, что каждая страна вводит штрафные меры отдельно.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости согласовывать введение новых антироссийских санкций, в том числе в связи с Керченским инцидентом. С таким призывом политик выступила на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Я прошу, возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласованно. Мы не выигрываем от того, что каждый вводит свои санкции, — подчеркнула глава немецкого кабмина.

При этом Меркель назвала разрыв отношений с Россией стратегически неправильным и противоречащим интересам Европы.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. В частности, говорилось, что ЕС согласовал ограничительные меры против восьми граждан РФ. Ожидается, что решение по данному вопросу будет объявлено 18 февраля.