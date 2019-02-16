Глава МИД Австрии заявила, что решение по новым санкциям против России принято

Власти Евросоюза приняли решение по поводу новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
— Решение уже принято на соответствующем уровне, — приводит её слова РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что ЕС согласовал санкции против восьми россиян из-за керченских событий. Тогда отмечалось, что юридических лиц ограничения не коснутся.
Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.
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