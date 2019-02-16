Эрдоган предложил принять Ирак и Ливан в Астанинский процесс по Сирии

По его мнению, данные страны граничат с САР и имеют разного уровня отношения с республикой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил двух кандидатов на участие в Астанинском процессе по сирийскому урегулированию — Ирак и Ливан. По его мнению, данные государства могут сделать союз ещё более эффективным.

— В ходе переговоров [в Сочи] я сказал, что мы можем включить в Астанинский процесс Ирак и Ливан, поскольку обе эти страны имеют общие границы с САР и разного уровня отношения с этим государством, — пояснил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что вопрос будет проработан представителями МИД стран — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По его убеждению, в случае если предложение будет согласовано, Ирак и Ливан "смогут сделать Астанинский процесс ещё более эффективным".

Политик также отметил, что следующий трёхсторонний саммит Россия — Турция — Иран по мирному разрешению конфликта в САР состоится в Турции.

Напомним, 15 февраля в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани по урегулированию в Сирии. Президент РФ заявил, что они были "обстоятельные" и прошли "в конструктивном и деловом ключе".