Более 700 участников "Лидеров России" уже прошли собеседования в компаниях

По словам Сергея Кириенко, работодатели уже на этапе полуфиналов присматривают перспективных сотрудников.

Более 700 участников второго сезона конкурса "Лидеры России" уже прошли собеседования в компаниях, являющихся партнёрами проекта. Об этом рассказал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Мы ещё до финала не дошли, ещё только полуфиналы идут, но я знаю, что компании — партнёры конкурса уже более 700 человек просмотрели и провели собеседования, — сказал он в ходе выступления на открытии первого полуфинала конкурса для регионов ЦФО.

Кириенко отметил, что в нынешнем году партнёрами конкурса стали 20 крупнейших российских компаний, в числе которых Сбербанк, "Лукойл", РЖД, "Росатом" и другие. По его словам, партнёры проекта уже на нынешнем этапе присматривают перспективных участников и начинают предлагать им возможности.

Первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017 по февраль 2018 года. В нём приняли участие почти 200 тысяч человек. 67 победителей из 103 получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов. Сейчас проходит второй сезон, финал которого состоится в марте. В нынешнем году заявки на участие подали 227 тысяч человек. Как писал Лайф, Кириенко также рассказал о заданиях для второго этапа конкурса "Лидеры России".