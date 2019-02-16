Генеральный директор S7 Space покинет свой пост

Его место займёт Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Сергей Сопов, который занимает должность генерального директора частной космической компании S7 Space, покинет этот пост в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Новым генеральным директором S7 Space станет Рано Джураева, — заявил собеседник агентства.

Сопов в комментарии агентству ТАСС подтвердил информацию о своём уходе с поста гендиректора S7 Space. Он уточнил, что покинет должность "до конца следующей недели".

Напомним, ранее Лайф писал о том, что S7 Space построит космодром на орбите.