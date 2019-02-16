США выделят Украине почти $700 млн на военные цели

Ранее сообщалось, что Киев получил дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Президент США Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов о выделении украинской стороне в качестве финансовой помощи почти $700 млн. Об этом сообщило посольство Незалежной в Вашингтоне.

Как пояснили в дипмиссии, на 2019 финансовый год Пентагон уже выделил Киеву $250 млн. Трамп подписал утверждённую конгрессом США смету о выделении ещё 445,7 млн. Таким образом, общая сумма финпомощи на указанный период составит более $695 млн.

— Большая часть допсредств будет направлена на увеличение до $115 млн расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование", — говорится в "Фейсбуке" Посольства Украины.

Ранее Лайф писал, что Соединённые Штаты выделят военно-морским силам Незалежной дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе.