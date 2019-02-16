Кириенко заявил, что конкурс "Лидеры России" способствует развитию участников

Первый замруководителя Администрации Президента РФ ранее отметил, что более 700 конкурсантов уже прошли собеседования в компаниях.

Конкурс управленцев "Лидеры России" способствует личному развитию участников. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко во время церемонии открытия конкурса, подчеркнув, что при правильном подходе проигравших в этом проекте нет.

— Это конкурс про развитие, про личное развитие, у которого нет ограничений, возраста, вообще нет никаких ограничений, — сказал он. — Любые ограничения могут быть только внутренние.

Первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017-го по февраль 2018 года. В нём приняло участие почти 200 тысяч человек. 67 из 103 победителей получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов. Как ранее писал Лайф, в нынешнем году заявки на участие подало 227 тысяч человек. Кириенко рассказал о заданиях для второго этапа конкурса, отметив также, что более 700 участников уже прошли собеседования в компаниях.