"Стыдно в этом жить". Жена Марата Башарова намекнула на развод из-за побоев

В своей "исповеди" в соцсети Елизавета призналась, что раньше верила в силу любви и в её способность всё исправить и излечить, но ничего не менялось.

Супруга артиста и ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Марата Башарова намекнула, что разводится со знаменитым мужем после избиения. По словам Елизаветы Шевырковой, "у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи".

— Это боль и разочарование... Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо, — написала она в "Инстаграме".

В своей "исповеди" Елизавета призналась, что раньше верила в силу любви и в её способность всё исправить и излечить. Она думала, что маленький ребёнок сможет повлиять, но ничего не менялось. По её словам, раньше ей не хватало сил уйти — ведь полюбила я другую сторону человека. Шевыркова добавила, что надеется сохранить с Башаровым хорошие, дружеские отношения ради общего сына.

Напомним, Башаров неоднократно оказывался в центре скандала по поводу избиений. Фото экс-супруги актёра Екатерины Архарововой со следами побоев на лице облетели все СМИ. А в конце декабря 2018 года сообщалось, что артист поднял руку на новую жену Елизавету Шевыркову. Ранее психиатр объяснил феномен зависимости женщин от тирана Башарова и отметил, что все выходки звезды "связаны с его алкоголизацией".