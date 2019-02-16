Додон заявил, что не будет отзывать посла Молдавии из России

Молдавский лидер подчеркнул, что дипломат не может быть отозван без указа, который подписывает глава государства.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не намерен отзывать из России посла республики Андрея Негуцу. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".

— Он остаётся на своем месте, — подчеркнул молдавский лидер, добавив, что дипломат не может быть отозван без указа, который подписывает президент.

Как писал Лайф, ранее МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России. Позже сообщалось, что причина этого в том, что Негуца не препятствовал открытию в Москве фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье". Додону же пригрозили очередным отстранением от обязанностей в случае, если отзыв посла он не одобрит.