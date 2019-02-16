Додон заявил, что не будет отзывать посла Молдавии из России

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не намерен отзывать из России посла республики Андрея Негуцу. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".
— Он остаётся на своем месте, — подчеркнул молдавский лидер, добавив, что дипломат не может быть отозван без указа, который подписывает президент.
Как писал Лайф, ранее МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России. Позже сообщалось, что причина этого в том, что Негуца не препятствовал открытию в Москве фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье". Додону же пригрозили очередным отстранением от обязанностей в случае, если отзыв посла он не одобрит.
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