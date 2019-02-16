Гуайдо заявил о попытках установить дипломатические отношения с Россией и Китаем

Отмечается, что он отказался уточнить, как его команда контактирует с представителями РФ и КНР.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что оппозиционное правительство пытается установить официальные дипломатические отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщает издание Financial Times.

23 января 2019 года Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы.

— Мы пытаемся установить официальные отношения со всеми странами, включая, конечно, Россию и Китай — две страны с самыми крупными инвестициями в Венесуэле. Мы находимся в процессе их установления, — сообщил Гуайдо в интервью FT, которое дал в Каракасе.

— Мы отправляем и получаем корреспонденцию. Это всё, что я могу сказать на данный момент, — заявил лидер оппозиции Венесуэлы.

Напомним, самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к венесуэльским военнослужащим с призывом открыть "возможности для перемен" в стране, дав на это восемь дней.