"Интервью не даём, пока не извинитесь". Порошенко объявил бойкот российским СМИ

Во время заявления украинского лидера его охранник грубо оттолкнул корреспондента телеканала "Россия 1".

Президент Украины Пётр Порошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности отказался разговаривать с российскими СМИ, потребовав извинений перед его страной. Об этом политик заявил в ответ на попытку журналистов "Россия 1" задать ему вопрос.

— Российским телеканалам мы интервью не даём, пока вы не извинитесь перед Украиной, — сказал Порошенко.

Во время спича украинского лидера его охранник грубо оттолкнул корреспондента телеканала и удерживал руку, в которой тот держал микрофон. Фото "приятной" встречи с Порошенко и его телохранителем российский журналист опубликовал в "Инстаграме".

Ранее лидер Незалежной выразил уверенность в том, что Евросоюз в начале следующей недели примет новые санкции против России.