В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министра — видео

В Тиране сторонники албанской оппозиции прорвали полицейский кордон и попытались прорваться в здание, в котором расположен офис премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, сотрудник сил безопасности призвал протестующих к спокойствию. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, так как сторонники оппозиции стали ломать двери здания металлическими прутьями.
Как уточняет Albanian Daily News, в ходе акции протеста ранения получили шесть протестующих и два сотрудника полиции. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы.
Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) 16 февраля 2019 г.
Из-за применения слезоточивого газа у многих возникли сложности с дыханием и стали слезиться глаза.
Президент Албании Илир Мета отметил, что граждане могут свободно протестовать, но не должны забывать про уважение государственных институтов.
Напомним, в конце декабря 2018 года премьера Албании Эди Раму закидали яйцами в парламенте страны.
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