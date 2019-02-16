Банк "Восточный" признали потерпевшим по делу основателя Baring Vostok

Ранее также сообщалось, что суд арестовал основателя фонда Майкла Калви, которого подозревают в хищении.

Банк "Восточный" признали потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Сегодня на заседании в Басманном суде присутствовал вице-президент банка Сергей Крайнов, которому было доверено представлять интересы "Восточного" и давать показания в качестве потерпевшего.

Кроме того, в материалах дела есть заявления двух акционеров банка, которые также признаны потерпевшими от действий подозреваемых.

Напомним, накануне основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Как писал Лайф, суд арестовал сегодня основателя Baring Vostok. Остальные фигуранты были арестованы накануне.