Лавров назвал звеньями одной цепи расширение НАТО и дискриминацию России в ПАСЕ

По словам министра, в этот список также входит поддержка вооружённого госпереворота на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нелегитимные бомбардировки Югославии, расширение НАТО и дискриминацию российской делегации в ПАСЕ звеньями одной цепи. Заявление министр сделал на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров напомнил, что объединение потенциалов всех без исключения европейских стран после окончания холодной войны имело все шансы на успешную реализацию. Он выразил сожаление в связи с тем, что тогда данные планы так и "остались благими намерениями, выбор был сделан в пользу "натоцентричности" и логики "ведущий — ведомый".

— Расширение НАТО и размещение ПРО США в Европе, отказ ЕС принять уже согласованное Москвой и Брюсселем решение о взаимной отмене визового режима, дискриминация российских депутатов в ПАСЕ — звенья одной цепи, — подчеркнул Лавров.

По его словам, в этот список входят бомбардировки Югославии, её расчленение и одностороннее признание независимости Косово, а также поддержка вооружённого госпереворота на Украине.

Ранее Лайф писал, что Сергей Лавров встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.