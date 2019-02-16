Отрезок красной ветки метро Москвы закроют на день для подключения станций

Для того чтобы к столичной подземке были подключены новые станции, 3 марта будет закрыт участок Сокольнической линии. Работы будут вестись от станции "Юго-Западная" до "Саларьево". О работах агентству городских новостей "Москва" рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— У нас на 3 марта назначено перекрытие участка метро от станции "Юго-Западная" до "Саларьево" для подключения участка до "Столбово", — заявил заммэра.

Летом прошлого года в мэрии заявили, что ветка метро протянется ещё дальше. Там же обещали, что в ближайшие пять лет метрополитен вырастет ещё на пятьдесят станций.