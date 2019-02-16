Президент Румынии призвал усилить присутствие НАТО в Чёрном море

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Президент Румынии призвал усилить присутствие НАТО в Чёрном море

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Клаус Йоханнис. Фото: © flickr.com/European People's Party

Йоханнис подчеркнул, что Европейский Союз не может игнорировать "провокации на восточном фланге".

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости усиления присутствия Североатлантического альянса в черноморском регионе.

— В то время как Евросоюз принимает решения, связанные с санкциями, и должен твёрдо продолжать это делать, НАТО должно ещё больше укрепить свои сдерживающую и оборонную позиции на восточном фланге, — сказал Йоханнис на конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене.

Он добавил, что "черноморский регион, где обстановка в области безопасности становится всё более сложной... нуждается в большем присутствии НАТО".

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Она подчеркнула необходимость согласовывать введение новых антироссийских санкций, так как страны не выигрывают от введения штрафных мер по отдельности.

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