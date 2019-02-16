Экс-порноактриса в осаде. Автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями

Предположительно, инцидент мог быть связан с тем, что фанаты винят Нару в разрушении карьеры мужа.

Ванда Нара, бывшая порноактриса, супруга и по совместительству агент аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, подверглась нападению в Милане. По данным Football Italia, автомобиль с женой и детьми футболиста забросали камнями.

Инцидент произошёл в районе стадиона "Сан-Сиро" утром 16 февраля. Женщина находилась за рулём машины, а дети сидели на заднем сиденье. Предположительно, нападение могло быть связано с тем, что фанаты винят экс-порнозвезду в разрушении карьеры мужа.

Нара ведёт переговоры с "Интером" об условиях продления его контракта. По данным итальянских СМИ, агент настаивает на гонораре намного большем, чем готова платить команда.

Ранее Лайф писал, что Икарди был лишён капитанской повязки и не был включён в заявку команды на матч 1/16 финала Лиги Европы.