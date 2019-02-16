Экс-глава "Артека" возглавит новую мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье

Отмечается, что Алексей Каспржак назначен также на должность замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей".

В рамках переезда молодёжного форума "Территория смыслов" в Подмосковье будет создана мастерская управления "Сенеж", которую возглавит экс-глава "Артека" Алексей Каспржак. Об этом рассказал первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

— На территорию Сенежа переносится проект "Территория смыслов" — лагерь на одну тысячу человек, который очень хорошо себя показал, — отметил он в беседе с журналистами в кулуарах первого полуфинала конкурса "Лидеры России". — Задача — создать там круглогодичный центр.

Как отметил Кириенко, Каспржак назначен на две должности: заместителя гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" и директора мастерской управления "Сенеж".

Отметим, ранее форум "Территория смыслов" проходил на Клязьме во Владимирской области.