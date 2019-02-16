В колонии Ярославля, где пытали заключённого, нашли ещё одно видео с нарушениями

В Ярославской исправительной колонии № 1 была обнаружена ещё одна видеозапись с нарушениями действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
Как уточняется, видео было найдено при проведении оперативно-разыскных мероприятий, назначена служебная проверка.
При его просмотре "выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения".
Содержание видеозаписи пресс-служба не уточняет — материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.
ТАСС сообщает, что на видеозаписи зафиксировано психологическое воздействие на одного из осуждённых, а не применение физической силы.
Напомним, летом 2018 года в СМИ появилось видео с избиением заключённого в ярославской колонии. Фигурантами дела о пытках стали 12 человек. Заключённый Евгений Макаров, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.
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