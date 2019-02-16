Сегодня, 16 февраля, термометр на столичной метеостанции ВДНХ показал 3,4 градуса. По сведениям центра погоды "Фобос", температура в Москве побила рекорд 70-летней давности и эта суббота стала самым тёплым днём зимы.

Правда, рекорд не абсолютный, более века назад — 16 февраля 1915 года — воздух в столице прогревался до плюс 4,9 градуса.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Лайфу, что погоду в эти выходные можно назвать апрельской.