США предостерегли страны НАТО от покупки оружия у "потенциальных противников"

По словам вице-президента Соединённых Штатов, страна этого просто так не оставит.

США не потерпят, чтобы страны — союзники по НАТО покупали оружие у потенциальных противников. Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Мы дали понять, что мы не будем стоять сложа руки, когда союзники по НАТО будут покупать оружие у наших противников, — подчеркнул он.

Напомним, в последнее время США много критиковали Турцию из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Сообщалось даже, что Турцию могут выгнать из НАТО из-за этого. Однако Турция решила не отказываться от вооружения по требованию США. Как писал Лайф, ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган подтвердил намерение страны купить российские ЗРС С-400.