"Жалкая пародия". Порошенко высмеяли за кражу предвыборного лозунга Путина

В Сети поиронизировали над тем, что команда лидера Незалежной додумалась и "хоть перевела на мову" фразу.

Украинского лидера Петра Порошенко высмеяли за предвыборный лозунг, являющийся точной копией слогана кандидата в президенты России Владимира Путина в 2012 году. Пользователи соцсетей опубликовали билборды, установленные по всей Незалежной, гласящие: "Кандидатів багато — президент один".

предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay — IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.

Юзеров позабавило, что штаб Порошенко не смог придумать ничего оригинального и просто скопировал лозунг Путина: "Кандидатов много, президент — один!".

— Неповторимый оригинал и жалкая пародия, — написал один из комментаторов. Другой согласился и поиронизировал над тем, что команда лидера Незалежной додумалась и "хоть перевела на мову" слоган.

Ещё один пользователь припомнил, что совсем недавно Порошенко попался на краже другого лозунга из избирательной кампании президента России: "Реальные дела, а не пустые обещания".