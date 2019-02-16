Водители гаража особого назначения устроили соревнования на Aurus — фото

В Московской области прошли ежегодные соревнования гаража особого назначения ФСО РФ по скоростному маневрированию на легковых автомобилях. Завершил соревнования прокат на автомобилях Aurus проекта "Кортеж", пишет РИА "Новости".
На автодроме ФСО водители также демонстрировали свои умения на автомобилях марки Mercedes.
Агентство отмечает, что автомобили Aurus выехали друг за другом в самом финале соревнований.
Напомним, на лимузинах Aurus ездят президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Ранее были названы предварительные цены на автомобили Aurus.
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