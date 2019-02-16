Водители гаража особого назначения устроили соревнования на Aurus — фото

Читайте также

Водители гаража особого назначения устроили соревнования на Aurus — фото

3004

Российский лимузин Aurus проекта "Кортеж". Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Как уточняется, две машины из проекта "Кортеж" впервые участвовали в гонках в подмосковном Ногинске.

В Московской области прошли ежегодные соревнования гаража особого назначения ФСО РФ по скоростному маневрированию на легковых автомобилях. Завершил соревнования прокат на автомобилях Aurus проекта "Кортеж", пишет РИА "Новости".

<p><em>Главный конструктор автомобиля Aurus проекта &#34;Кортеж&#34; Вадим Переверзев. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</em></p>

На автодроме ФСО водители также демонстрировали свои умения на автомобилях марки Mercedes.

<p><em>Участник ежегодных соревнований ГОН ФСО РФ по скоростному маневрированию на легковых автомобилях. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</em></p>

Агентство отмечает, что автомобили Aurus выехали друг за другом в самом финале соревнований.

<p><em>Российский лимузин Aurus проекта &#34;Кортеж&#34;. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</em></p>

Напомним, на лимузинах Aurus ездят президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее были названы предварительные цены на автомобили Aurus.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×