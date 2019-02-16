"В хорошей форме!" Эцио Гамба прокомментировал выход Путина на татами

По словам Гамбы, российский президент любит спорт, борьбу и тренировки. Особенно ему нравятся броски через спину и подсечки.

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал ТАСС, что российский президент Владимир Путин находился в хорошей форме, когда выходил на тренировку по дзюдо в четверг, 14 февраля.

— Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами: Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними, — заявил менеджер агентству.

— Он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удается тай-отоси (передняя подножка). В дзюдо ему присущ атакующий стиль, — добавил Гамба.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин вышел на татами в сочинском спортивном центре. Сам лично президент высказался, что с профессионалами ему бороться легче, и добавил, что во время тренировки поранил палец.