"Утратим последнее". Савченко позвала украинцев на Майдан

Бывшая лётчица мотивировала сограждан словами: "Ты человек и имеешь право на достойную жизнь".

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и госпереворота, позвала народ на новый Майдан. Сбор подсудимая назначила 17 февраля в 14:00 (15:00 мск) на площади Независимости в Киеве.

— Ты гражданин Украины, ты человек и имеешь право на достойную жизнь, безопасность, справедливость. Оставаясь в стороне, утратим последнее, — говорится в сообщении, опубликованном от имени нардепа на странице её сестры Веры.

Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием для задержания бывшей лётчицы стало видео, на котором она предлагает уничтожить президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц украинского парламента для дальнейшего путча.

Срок содержания нардепа под стражей несколько раз продлевался, в последний раз это было вчера, 15 февраля, — на два месяца. Недовольная вердиктом Савченко призвала ввести санкции против украинской власти.