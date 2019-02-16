В Германии призвали избавиться от американских атомных бомб

Также депутаты требуют пересмотреть концепцию о "ядерном участии" Берлина на случай "возможной советской атаки".

Германии необходимо избавиться от американского ядерного оружия, находящегося на её территории. Речь идёт об атомных бомбах B61, хранящихся на военной авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц. Требование выдвинула входящая в правящую коалицию страны Социал-демократическая партия (СДПГ).

Фракция призывает пересмотреть подходы к внешней политике и безопасности, включая концепцию времён "холодной войны" о "ядерном участии" Берлина на случай "возможной советской атаки". Она предусматривает использование немецких боевых самолётов для перевозки американских атомных бомб.

— "Ядерное участие" уже не соответствует духу времени, — объяснил вице-председатель СДПГ Ральф Стегнер.

По данным издания The Wall Street Journal, в правящей коалиции единства по вопросам вооружений не наблюдается.

Ранее глава Минобороны Германии рассказала, зачем нужна единая армия Евросоюза.