"Бал сатаны". "Новая церковь" захватила ещё один храм УПЦ в Волынской области

Как отмечается, сторонники ПЦУ срезали замки на дверях Свято-Георгиевского храма.

В селе Пески Волынской области Украины сторонники "Новой церкви" (Православная церковь Украины) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в посте в социальной сети Facebook сообщил протоиерей Олег Точинский, который представляет Волынскую епархию УПЦ.

— Бал сатаны в Песках. Сейчас в селе Пески Гороховского района сторонники ПЦУ срезают замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма, — написал Точинский.

По словам протоиерея, "в вакханалии" участвуют проживающие в соседнем селе люди. Они же участвовали в захвате другого собора.

Напомним, ранее сообщалось о захвате сторонниками ПЦУ храма УПЦ в Тернопольской области Украины.