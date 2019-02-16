ФСБ пресекла попытку создания ячейки ИГИЛ в тверских тюрьмах

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ФСБ пресекла попытку создания ячейки ИГИЛ в тверских тюрьмах

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Фото: © РИА Новости/Иван Руднев

Один из осуждённых призывал к террористическим действиями и пытался сформировать среди заключённых ячейку, идеологически обрабатывая их.

Российские силовики пресекли попытку создания ячейки ИГИЛ* в учреждениях УФСИН по Тверской области, рассказали ТАСС в пресс-службе областного УФСБ.

— УФСБ России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремистской ячейки, идеологически связанной с запрещённой в РФ международной террористической организацией ИГИЛ, — рассказали журналистам.

Выездная коллегия Московского окружного военного суда назначила осуждённому наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Буквально вчера Лайф рассказывал, что суд Симферополя арестовал троих крымчан, которых подозревают в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. А в Астраханской области задержали женщину, которая собирала деньги для помощи ИГИЛ.

* Организации запрещены в России решением Верховного суда.

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