ФСБ пресекла попытку создания ячейки ИГИЛ в тверских тюрьмах

Российские силовики пресекли попытку создания ячейки ИГИЛ* в учреждениях УФСИН по Тверской области, рассказали ТАСС в пресс-службе областного УФСБ.
— УФСБ России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремистской ячейки, идеологически связанной с запрещённой в РФ международной террористической организацией ИГИЛ, — рассказали журналистам.
Выездная коллегия Московского окружного военного суда назначила осуждённому наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.
Буквально вчера Лайф рассказывал, что суд Симферополя арестовал троих крымчан, которых подозревают в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. А в Астраханской области задержали женщину, которая собирала деньги для помощи ИГИЛ.
* Организации запрещены в России решением Верховного суда.
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