Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

Российский лидер рассказал коллеге о текущих переговорах с Ираном и Турцией по САР.

Президенты России и Франции — Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Французский лидер рассказал российскому коллеге о приоритетах Парижа в Сирии. В их числе — продолжение борьбы с ИГИЛ* и другими террористическими группировками, определёнными Совбезом ООН. Вторым приоритетом Макрон назвал защиту мирного населения САР и полный гуманитарный доступ к нему. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Москвой по вопросу урегулирования сирийского кризиса.

— (Макрон) подчеркнул необходимость усилий для проведения конституционной реформы и свободных и заслуживающих доверия выборов под наблюдением ООН, — приводит Елисейский дворец третий приоритет Франции по Сирии.

В свою очередь, Владимир Путин рассказал о текущих переговорах с Ираном и Турцией по САР. Лидеры согласились, что ситуация в стране остаётся по-прежнему тяжёлой, что представляет угрозу для региональной и международной безопасности.

Отмечается, что главы государств также затрагивали украинскую тему, однако детали разговора по этому вопросу не сообщаются.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.