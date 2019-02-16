"Это был рутинный бой". Герой России раскрыл подробности захвата "Стингера"

Офицер добавил, что если ему удастся пообщаться с Владимиром Путиным, то он сообщит о своей гордости за РФ и российского лидера.

Герой России полковник запаса спецназа ГРУ Владимир Ковтун раскрыл детали боя, в котором в 1987 году группе под его командованием первой удалось захватить действующий образец передового западного переносного ЗРК в Афганистане. В интервью телеканалу "Звезда" Ковтун заявил, что бой в провинции Кандагар был рутинным.

— Потом, когда мы увидели, какую документацию и вооружение захватили, поняли, что выполнили приказ командования, — рассказал офицер.

По его словам, у группы к тому времени был хороший опыт.

Ковтун отметил, что неоднократно оказывался в подобных ситуациях, потому растерянности не было — было желание добиться результата. Полковник уточнил, что ему обещали присвоить высокое звание ещё в советское время.

Напомним, 15 февраля в Кремле сообщили о присвоении президентом России Владимиром Путиным звания Героя России полковнику запаса спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну.

Лайф рассказал, как советскому спецназу удалось захватить оружие Соединённых Штатов в Афганистане.