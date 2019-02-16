Пробило даже ванну. На Украине из гранатомёта обстреляли дом матери бизнесмена

На фотографиях с места происшествия видно, что частный дом получил серьёзные повреждения.

На Украине неизвестные обстреляли из гранатомёта дом матери крупного бизнесмена и политика — экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации страны Роберта Бровди. Как сообщает местное издание "Вести Украина", инцидент произошёл в ночь на 16 февраля в селе Сторожница Закарпатской области.

На фотографиях с места происшествия видно, что частный дом получил серьёзные повреждения. Так, например, были повреждены не только фасад, но и внутренние помещения. В ванной же пробило дыру.