Путин рассказал Макрону об активизации антироссийской кампании на Украине

Глава государства подчеркнул, что действия киевских властей противоречат принципам ОБСЕ.

Президенты РФ и Франции — Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — обсудили во время сегодняшнего телефонного разговора развёрнутую на Украине антироссийскую кампанию. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

— При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлёк внимание Эмманюэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей, — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что решение Украины не допускать на выборы российских наблюдателей, а также закрытие избирательных участков в РФ противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ.

По итогам разговора лидеры договорились о совместной работе, в том числе в рамках "нормандского формата", по содействию урегулированию конфликта на востоке Незалежной.