В Петербурге произошло обрушение в здании университета

Рухнуло несколько этажей. Спасатели говорят, что под завалами могут находиться люди.

В здании университета в Санкт-Петербурге произошло обрушение с пятого по второй этажи, передаёт ТАСС. Как сообщили в МЧС, в связи с произошедшим эвакуированы 60 человек, информации о пострадавших на данный момент нет, однако под завалами могут находиться люди.

Спасатели сообщили, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение при ремонтных работах.

Отмечается, что часть кровли и перекрытия обрушились в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова.

Как видно на кадрах Лайфа с места ЧП, там работают все экстренные службы, территория оцеплена.