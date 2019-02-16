В Петербурге произошло обрушение в здании университета

В здании университета в Санкт-Петербурге произошло обрушение с пятого по второй этажи, передаёт ТАСС. Как сообщили в МЧС, в связи с произошедшим эвакуированы 60 человек, информации о пострадавших на данный момент нет, однако под завалами могут находиться люди.
Спасатели сообщили, что, по предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение при ремонтных работах.
Отмечается, что часть кровли и перекрытия обрушились в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова.
Как видно на кадрах Лайфа с места ЧП, там работают все экстренные службы, территория оцеплена.
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