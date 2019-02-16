На Украине вандалы повредили мемориальный комплекс погибшим в ВОВ

На Украине неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошёл в селе Семёновка Мелитопольского района Запорожской области, сообщает отдел коммуникации полиции региона.
Как уточняется, из мемориального комплекса была похищена металлическая секция ограждения. Также неизвестные повредили металлическую звезду Вечного огня.
В настоящее время правоохранители занимаются установлением личностей, причастных к повреждению мемориального комплекса.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени