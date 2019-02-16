На Украине вандалы повредили мемориальный комплекс погибшим в ВОВ

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На Украине вандалы повредили мемориальный комплекс погибшим в ВОВ

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Фото: © Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Там похоронены солдаты, погибшие в Великой Отечественной войне при освобождении Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

На Украине неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошёл в селе Семёновка Мелитопольского района Запорожской области, сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Как уточняется, из мемориального комплекса была похищена металлическая секция ограждения. Также неизвестные повредили металлическую звезду Вечного огня.

<p>Фото: © <a href="https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-za-faktom-poshkodzhennya-memorialnogo-kompleksu-vidkrito-kriminalne-provadzhennya/" target="_blank">Отдел коммуникации полиции Запорожской области</a></p>

В настоящее время правоохранители занимаются установлением личностей, причастных к повреждению мемориального комплекса.

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