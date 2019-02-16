Автомобиль с украинскими снайперами подорвался на собственной мине в Донбассе

По данным ополченцев, водитель погиб на месте, ещё двое бойцов ВСУ тяжело ранены.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что автомобиль с украинскими снайперами подорвался на собственной мине вблизи населённого пункта Марьинка.

— Водитель наехал на мину, установленную предшественниками из 28-й бригады, о которой он, естественно, не знал. Находившийся за рулём погиб, оба снайпера получили тяжёлые ранения, — уточнил глава пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, ВСУ проводили ротацию бригад у линии соприкосновения в Донбассе, поскольку опасались "роста недовольства в рядах украинских военных и перерастания волнений в бунты".

В начале февраля разведка ДНР сообщила, что Украина перебросила группу диверсантов и снайперов на южный участок фронта в Донбассе.