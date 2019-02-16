Под завалами в здании университета в Петербурге может находиться 21 человек

Лайф публиковал кадры первых минут после ЧП, на которых видно, как студенты выбираются из помещения.

Под завалами здания университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение с пятого по второй этажи, может находиться 21 человек. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Центрального района Северной столицы.

По словам собеседника агентства, в корпусе ИТМО на улице Ломоносова сначала рухнула крыша, а потом её веса не выдержали перекрытия этажей.

Лайф публиковал кадры первых минут после ЧП, на которых видно, что студенты пытаются понять, где выход из здания, так как в пыли ничего не видно. Однако вскоре им удаётся самостоятельно покинуть помещение.