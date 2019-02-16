Врио губернатора Петербурга Александр Беглов находится на месте обрушения

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов находится на месте обрушения

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Александр Беглов. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов находится на месте обрушения многоэтажного здания Университета ИТМО. Как ранее писал Лайф, там обрушились перекрытия и часть кровли.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия. На месте ЧП работают все экстренные службы, территория оцеплена. В момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Отмечается, что под обрушившимися этажами занятия сегодня не проходили.

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