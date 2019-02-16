Пушков рассказал, как Лавров "поставил на место" журналиста New York Times

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Пушков рассказал, как Лавров "поставил на место" журналиста New York Times

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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал в "Твиттере", как министр иностранных дел России Сергей Лавров "поставил на место" американского журналиста.

— Отличный ответ дал Лавров журналисту "Нью-Йорк таймс" на вопрос: "Что намерена сделать Россия, чтобы предотвратить новые преступления Асада против своего народа?". "Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите, — сказал Лавров. — Так что пишите". Это называется — поставить на место, написал сенатор.

Сергей Лавров находится на 55-й Конференции по безопасности в Мюнхене. Там он уже успел встретиться с президентом Молдавии, главой МИД Нидерландов и высказался, что расширение НАТО и дискриминация России в ПАСЕ — звенья одной цепи.

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