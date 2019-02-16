Фигурант дела об убийстве Анны Политковской подал ходатайство об УДО

Как отмечается, у руководства колонии нет никаких претензий, которые могли бы препятствовать условно-досрочному освобождению.

Дмитрий Павлюченков подал ходатайство об УДО, сообщает ТАСС. Он был осуждён за причастность к убийству в октябре 2006 года журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.

— Павлюченков подал документы на УДО, сейчас они находятся в Московском районном суде Рязани, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

Как уточняется, в субботу, 16 февраля, с Павлюченковым встретились члены региональной ОНК и сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Рязанской области. С сентября 2018 года осуждённый находится на плановом лечении в Рязани в лечебном учреждении УФСИН.

Общественники рассказали, что жалоб на условия содержания и лечение у Дмитрия Павлюченкова нет.

Напомним, бывший сотрудник МВД Дмитрий Павлюченков был осуждён на 11 лет лишения свободы по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.