Лавров встретился в Мюнхене с главой МИД Японии

Таро Коно отметил, что настроен на обстоятельный разговор со своим российским коллегой.

В Мюнхене состоялись переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Российский министр отметил, что беседа проходит в рамках договорённостей президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ по диалогу о мирном договоре.

Глава российского МИД выразил надежду, что переговоры между сторонами продолжатся в строгом соответствии с намеченным планом. Коно добавил, что настроен на обстоятельный разговор со своим коллегой.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по Курилам.