Лавров встретился в Мюнхене с главой МИД Японии

В Мюнхене состоялись переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Российский министр отметил, что беседа проходит в рамках договорённостей президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ по диалогу о мирном договоре.
Глава российского МИД выразил надежду, что переговоры между сторонами продолжатся в строгом соответствии с намеченным планом. Коно добавил, что настроен на обстоятельный разговор со своим коллегой.
Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по Курилам.
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