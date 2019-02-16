Лавров встретился в Мюнхене с главой МИД Японии

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Лавров встретился в Мюнхене с главой МИД Японии

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Таро Коно и Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Таро Коно отметил, что настроен на обстоятельный разговор со своим российским коллегой.

В Мюнхене состоялись переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Российский министр отметил, что беседа проходит в рамках договорённостей президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ по диалогу о мирном договоре.

Глава российского МИД выразил надежду, что переговоры между сторонами продолжатся в строгом соответствии с намеченным планом. Коно добавил, что настроен на обстоятельный разговор со своим коллегой.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по Курилам.

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