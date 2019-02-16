Лавров подтвердил, что Путин поедет на форум "Один пояс — один путь" в Пекин

Президент России Владимир Путин в конце апреля примет участие в форуме "Один пояс — один путь". Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Министр иностранных дел отметил, что российская сторона с нетерпением ждёт второго форума "Один пояс — один путь".
Лавров напомнил, что Москва рассчитывает на то, что председатель КНР Си Цзиньпин станет главным гостем Международного экономического форума, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
Форум "Один пояс — один путь" пройдёт в Пекине. Российский лидер станет главным гостем форума.
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