Момент обрушения перекрытий в петербургском университете попал на видео

В результате ЧП погибших нет. Экстренные службы сработали быстро и вывели людей из здания.

Момент обрушения перекрытий в пятиэтажном здании Университета ИТМО в Санкт-Петербурге сняли на видео. Кадры публикует телеграм-канал LIFE SHOT.

Напомним, что в результате ЧП никто не погиб. Из здания был экстренно выведен 81 человек. По предварительным данным, обрушение случилось из-за ремонтных работ. Занятия там во время их производства не велись.

Ранее Лайф публиковал кадры первых минут после ЧП, на которых видно, что студенты пытаются понять, где выход из здания, так как в пыли ничего не видно. Однако вскоре им удаётся самостоятельно покинуть помещение.