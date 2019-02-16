СК возбудил дело после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения перекрытий в пятиэтажном здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого проводились ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
— В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все причины и условия, повлёкшие обрушение перекрытий, — говорится в сообщении. — Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении.
Напомним, обрушение произошло сегодня около 17 часов. В момент ЧП занятия в здании не велись. По предварительным данным, причиной произошедшего стали ремонтные работы.
Ранее Лайф писал, что при обрушении перекрытий никто не погиб.
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