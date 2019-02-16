СК возбудил дело после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО

Ранее сообщалось, что во время ЧП занятий там не проводилось. В результате произошедшего никто не погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения перекрытий в пятиэтажном здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого проводились ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

— В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все причины и условия, повлёкшие обрушение перекрытий, — говорится в сообщении. — Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении.

Напомним, обрушение произошло сегодня около 17 часов. В момент ЧП занятия в здании не велись. По предварительным данным, причиной произошедшего стали ремонтные работы.

Ранее Лайф писал, что при обрушении перекрытий никто не погиб.