Видео от очевидцев. Кадры с места обрушения в здании университета в Петербурге

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Видео от очевидцев. Кадры с места обрушения в здании университета в Петербурге

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В результате ЧП никто не погиб. Спасатели успели вывести из здания всех находящихся там людей.

В Сети появились кадры с места обрушения перекрытий в здании Университета ИТМО в Петербурге.

На кадрах видно, что территория была быстро оцеплена, к месту ЧП прибыло много машин разных экстренных служб.

Здание внимательно осматривают сотрудники МЧС и других ведомств, чтобы убедиться, что сделано всё для спасения людей.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошло обрушение в здании университета, никто не погиб. Позднее были опубликованы запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента. После обрушения перекрытий СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.

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