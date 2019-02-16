Видео от очевидцев. Кадры с места обрушения в здании университета в Петербурге

В Сети появились кадры с места обрушения перекрытий в здании Университета ИТМО в Петербурге.
На кадрах видно, что территория была быстро оцеплена, к месту ЧП прибыло много машин разных экстренных служб.
Здание внимательно осматривают сотрудники МЧС и других ведомств, чтобы убедиться, что сделано всё для спасения людей.
Напомним, в Санкт-Петербурге произошло обрушение в здании университета, никто не погиб. Позднее были опубликованы запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента. После обрушения перекрытий СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.
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