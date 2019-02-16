Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности

Сергей Рябков подчеркнул, что РФ не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности где бы то ни было, пока там не появятся ракеты США.

РФ начала работу над ракетами наземного базирования средней дальности. Об этом на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

— Россия начала научно-технические и опытно-конструкторские работы в этой сфере, как и США, — отметил он.

При этом Рябков напомнил слова президента нашей страны Владимира Путина, который 2 февраля сказал, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности где бы то ни было, пока там не появятся ракеты США. Замминистра подчеркнул, что дальнейшие шаги, от действий которых будет зависеть безопасность Европы и США, — за Штатами.

Как писал Лайф, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что выход США из ДРСМД спровоцирует новую гонку вооружений.